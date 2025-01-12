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سعر B Money AKA Brett (BMONEY) المباشر لليوم هو USD 0.00150696 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.44M . يتم تحديث سعر BMONEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق B Money AKA Brett الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 324.84 - تغيير سعر B Money AKA Brett خلال اليوم هو -1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 958.84M

أداء سعر B Money AKA Brett (BMONEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر B Money AKA Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر B Money AKA Brett مقابل USD هو $ -0.0009782696 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر B Money AKA Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر B Money AKA Brett مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.27% 30 يوم $ -0.0009782696 -64.91% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر B Money AKA Brett (BMONEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر B Money AKA Brett: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00150724$ 0.00150724 $ 0.00150724 24 ساعة مرتفع $ 0.00155251$ 0.00155251 $ 0.00155251 عالية طوال الوقت $ 0.00686279$ 0.00686279 $ 0.00686279 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) -1.27% تغير السعر (7 أيام) -42.02%

معلومات سوق B Money AKA Brett (BMONEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: