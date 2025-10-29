معلومات سعر B All In (BALLIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -31.59% تغير السعر (7 أيام) +30.48%

سعر B All In (BALLIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BALLIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBALLIN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BALLIN -0.56% على مدار الساعة الماضية، -31.59% على مدار 24 ساعة، و +30.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق B All In (BALLIN)

القيمة السوقية $ 13.93K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.93K إمداد دورة التداول 999.79M إجمالي العرض 999,790,658.105206

القيمة السوقية الحالية لـ B All In هي $ 13.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BALLIN يبلغ 999.79M، مع إجمالي عرض 999790658.105206. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.93K.