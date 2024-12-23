سعر Azzure (AZR)
سعر Azzure (AZR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 682.01K. يتم تحديث سعر AZR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Azzure الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.02
- تغيير سعر Azzure خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.41B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AZR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AZR.
خلال اليوم، كان سعر Azzure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Azzure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Azzure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Azzure مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+1,487.36%
|60 يوم
|$ 0
|+41.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Azzure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Travel and holidays are an important factor in today’s world to get away from the daily hamster wheel for at least a few days. Aezora (AZR) will give coin holders the opportunity to use services and special offers related to holidays and travel more cheaply, more easily, more transparent and sometimes for free.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AZR إلى AUD
A$--
|1 AZR إلى GBP
￡--
|1 AZR إلى EUR
€--
|1 AZR إلى USD
$--
|1 AZR إلى MYR
RM--
|1 AZR إلى TRY
₺--
|1 AZR إلى JPY
¥--
|1 AZR إلى RUB
₽--
|1 AZR إلى INR
₹--
|1 AZR إلى IDR
Rp--
|1 AZR إلى PHP
₱--
|1 AZR إلى EGP
￡E.--
|1 AZR إلى BRL
R$--
|1 AZR إلى CAD
C$--
|1 AZR إلى BDT
৳--
|1 AZR إلى NGN
₦--
|1 AZR إلى UAH
₴--
|1 AZR إلى VES
Bs--
|1 AZR إلى PKR
Rs--
|1 AZR إلى KZT
₸--
|1 AZR إلى THB
฿--
|1 AZR إلى TWD
NT$--
|1 AZR إلى CHF
Fr--
|1 AZR إلى HKD
HK$--
|1 AZR إلى MAD
.د.م--