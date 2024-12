ما هو Azzure ( AZR )

Travel and holidays are an important factor in today’s world to get away from the daily hamster wheel for at least a few days. Aezora (AZR) will give coin holders the opportunity to use services and special offers related to holidays and travel more cheaply, more easily, more transparent and sometimes for free.

