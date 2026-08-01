سعر Azuma Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Azuma Coin (AZUM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AZUM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AZUM.

يحتل Azuma Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 155,809، مع عرض متداول قدره 138.85M AZUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AZUM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.086043، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AZUM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.65.

معلومات سوق Azuma Coin (AZUM)

القيمة السوقية $ 155.81K$ 155.81K $ 155.81K الحجم (24 ساعة) $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 156.44K$ 156.44K $ 156.44K إمداد دورة التداول 138.85M 138.85M 138.85M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Azuma Coin هي $ 155.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.65. العرض المتداول لـ AZUM يبلغ 138.85M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 156.44K.