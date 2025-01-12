سعر Azizi (AZIZI)
سعر Azizi (AZIZI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.38K. يتم تحديث سعر AZIZI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Azizi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.83
- تغيير سعر Azizi خلال اليوم هو -0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.16M
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خلال اليوم، كان سعر Azizi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Azizi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Azizi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Azizi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.56%
|30 يوم
|$ 0
|-39.83%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Azizi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-0.56%
-19.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It’s rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it’s the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn’t want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏
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