سعر Azbit (AZ)
سعر Azbit (AZ) المباشر لليوم هو USD 0.00000444. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Azbit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 765.53
- تغيير سعر Azbit خلال اليوم هو +11.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Azbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Azbit مقابل USD هو $ +0.0000004191 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Azbit مقابل USD هو $ -0.0000004581 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Azbit مقابل USD هو $ -0.000003283350591573775 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.70%
|30 يوم
|$ +0.0000004191
|+9.44%
|60 يوم
|$ -0.0000004581
|-10.31%
|90 يوم
|$ -0.000003283350591573775
|-42.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Azbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+11.70%
+1.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AZBIT TOKEN (AZ) is a decentralized cryptocurrency asset founded by the Seychelles-based Azbit platform. The Azbit (AZ) token project was announced in 2018 at the Consensus conference held in New York. Azbit Platform provides services such as spot trading, margin trading, initial exchange offerings and more to enterprises and retail private users. As Azbit's native token, the AZ ecosystem is constantly improved on a daily basis in order to empower users and community members. The main focus of AZ Token is to provide all customers with a safe and reliable trading experience, and to become one of the major industry players. AZ Token also acts as a proof of Azbit community member's rights. Holders will have the right to vote on future business decisions, team elections and receive community bonuses.
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