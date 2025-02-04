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سعر Azadi Coin (AC) المباشر لليوم هو USD 18.52 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Azadi Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.06K - تغيير سعر Azadi Coin خلال اليوم هو +13.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Azadi Coin (AC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Azadi Coin مقابل USD هو $ +2.21 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Azadi Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Azadi Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Azadi Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.21 +13.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Azadi Coin (AC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Azadi Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 15.77$ 15.77 $ 15.77 24 ساعة مرتفع $ 18.86$ 18.86 $ 18.86 عالية طوال الوقت $ 28.14$ 28.14 $ 28.14 تغير السعر (1 ساعة) -1.02% تغير السعر (1يوم) +13.55% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Azadi Coin (AC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: