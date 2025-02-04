سعر Azadi Coin (AC)
سعر Azadi Coin (AC) المباشر لليوم هو USD 18.52. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Azadi Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.06K
- تغيير سعر Azadi Coin خلال اليوم هو +13.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Azadi Coin مقابل USD هو $ +2.21 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Azadi Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Azadi Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Azadi Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.21
|+13.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Azadi Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.02%
+13.55%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Azadi, which means Freedom in Kurdish, Persian and other Indo-European languages, Coin is built with the mission of establishing a free decentralized economy that empowers its holders through utilizing state-of-art blockchain technology, characterized by transparency and security. Therefore, the token was built on Solana Blockchain. Its initiatives focus on (i) offering practical training in cryptocurrency and blockchain, and (ii) tackling climate change by developing a blockchain-based carbon credit marketplace, ensuring transparency and accessibility in carbon trading to drive sustainability efforts.
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