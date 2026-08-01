سعر Ayy Lmao اليوم

السعر المباشر لمشروع Ayy Lmao (AYYLIEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AYYLIEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AYYLIEN.

يحتل Ayy Lmao حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 57,926، مع عرض متداول قدره 420.69B AYYLIEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AYYLIEN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AYYLIEN بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و+2.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ayy Lmao (AYYLIEN)

القيمة السوقية $ 57.93K$ 57.93K $ 57.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.93K$ 57.93K $ 57.93K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ayy Lmao هي $ 57.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AYYLIEN يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.93K.