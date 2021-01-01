توكنوميكس Ayin (AYIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ayin (AYIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ayin (AYIN) What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What’s next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading. الموقع الرسمي: https://ayin.app الوثيقة البيضاء: https://docs.ayin.app اشتر AYIN الآن!

توكنوميكس Ayin (AYIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ayin (AYIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 161.86K $ 161.86K $ 161.86K إجمالي العرض: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M العرض المتداول: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 161.86K $ 161.86K $ 161.86K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 33.15 $ 33.15 $ 33.15 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.080048 $ 0.080048 $ 0.080048 السعر الحالي: $ 0.095384 $ 0.095384 $ 0.095384 معرفة المزيد عن سعر Ayin (AYIN)

توكنوميكس Ayin (AYIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ayin (AYIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AYIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AYIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AYIN، استكشف السعر المباشر لتوكن AYIN!

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