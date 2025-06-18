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سعر Ayin (AYIN) المباشر لليوم هو USD 0.254581 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 429.10K . يتم تحديث سعر AYIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ayin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ayin خلال اليوم هو +32.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.69M

أداء سعر Ayin (AYIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ayin مقابل USD هو $ +0.062931 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ayin مقابل USD هو $ -0.0741989053 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ayin مقابل USD هو $ -0.0797783280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ayin مقابل USD هو $ -0.2027976595076191 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.062931 +32.84% 30 يوم $ -0.0741989053 -29.14% 60 يوم $ -0.0797783280 -31.33% 90 يوم $ -0.2027976595076191 -44.33%

تحليل سعر Ayin (AYIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ayin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.19165$ 0.19165 $ 0.19165 24 ساعة مرتفع $ 0.255466$ 0.255466 $ 0.255466 عالية طوال الوقت $ 33.15$ 33.15 $ 33.15 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +32.84% تغير السعر (7 أيام) +12.90%

معلومات سوق Ayin (AYIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: