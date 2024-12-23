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سعر AxonDAO Governance Token (AXGT) المباشر لليوم هو USD 0.280591 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.70M . يتم تحديث سعر AXGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AxonDAO Governance Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 267.82K - تغيير سعر AxonDAO Governance Token خلال اليوم هو +0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 199.00M

أداء سعر AxonDAO Governance Token (AXGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.00195284 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ -0.0667116887 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.2078002511 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.04072785720472107 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00195284 +0.70% 30 يوم $ -0.0667116887 -23.77% 60 يوم $ +0.2078002511 +74.06% 90 يوم $ +0.04072785720472107 +16.98%

تحليل سعر AxonDAO Governance Token (AXGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AxonDAO Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.274665$ 0.274665 $ 0.274665 24 ساعة مرتفع $ 0.29514$ 0.29514 $ 0.29514 عالية طوال الوقت $ 0.971095$ 0.971095 $ 0.971095 تغير السعر (1 ساعة) -2.36% تغير السعر (1يوم) +0.70% تغير السعر (7 أيام) -17.13%

معلومات سوق AxonDAO Governance Token (AXGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: