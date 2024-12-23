سعر AxonDAO Governance Token (AXGT)
سعر AxonDAO Governance Token (AXGT) المباشر لليوم هو USD 0.280591. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.70M. يتم تحديث سعر AXGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AxonDAO Governance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 267.82K
- تغيير سعر AxonDAO Governance Token خلال اليوم هو +0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 199.00M
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خلال اليوم، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.00195284 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ -0.0667116887 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.2078002511 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.04072785720472107 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00195284
|+0.70%
|30 يوم
|$ -0.0667116887
|-23.77%
|60 يوم
|$ +0.2078002511
|+74.06%
|90 يوم
|$ +0.04072785720472107
|+16.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AxonDAO Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.36%
+0.70%
-17.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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