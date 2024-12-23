شعار AxonDAO Governance Token

سعر AxonDAO Governance Token (AXGT)

USD

مخطط سعر AxonDAO Governance Token (AXGT) المباشر

$0.28077
$0.28077$0.28077
+0.70%(1D)

سعر AxonDAO Governance Token (AXGT) لليوم

سعر AxonDAO Governance Token (AXGT) المباشر لليوم هو USD 0.280591. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.70M. يتم تحديث سعر AXGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AxonDAO Governance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 267.82K
- تغيير سعر AxonDAO Governance Token خلال اليوم هو +0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 199.00M

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أداء سعر AxonDAO Governance Token (AXGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.00195284 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ -0.0667116887 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.2078002511 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AxonDAO Governance Token مقابل USD هو $ +0.04072785720472107 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00195284+0.70%
30 يوم$ -0.0667116887-23.77%
60 يوم$ +0.2078002511+74.06%
90 يوم$ +0.04072785720472107+16.98%

تحليل سعر AxonDAO Governance Token (AXGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AxonDAO Governance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.274665
$ 0.274665$ 0.274665

$ 0.29514
$ 0.29514$ 0.29514

$ 0.971095
$ 0.971095$ 0.971095

-2.36%

+0.70%

-17.13%

معلومات سوق AxonDAO Governance Token (AXGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 56.70M
$ 56.70M$ 56.70M

$ 267.82K
$ 267.82K$ 267.82K

199.00M
199.00M 199.00M

ما هو AxonDAO Governance Token ( AXGT )

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

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المصدر AxonDAO Governance Token (AXGT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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1 AXGT إلى USD
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