سعر AXOBOTL اليوم

السعر المباشر لمشروع AXOBOTL (AXOBOTL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AXOBOTL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AXOBOTL.

يحتل AXOBOTL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,130، مع عرض متداول قدره 100.00B AXOBOTL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AXOBOTL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AXOBOTL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AXOBOTL (AXOBOTL)

القيمة السوقية $ 37.13K$ 37.13K $ 37.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.13K$ 37.13K $ 37.13K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AXOBOTL هي $ 37.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AXOBOTL يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.13K.