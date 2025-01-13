سعر axlWBTC (AXLWBTC)
سعر axlWBTC (AXLWBTC) المباشر لليوم هو USD 94,714. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AXLWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق axlWBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 695.44
- تغيير سعر axlWBTC خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر axlWBTC مقابل USD هو $ +258.1 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر axlWBTC مقابل USD هو $ -5,216.2409504000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر axlWBTC مقابل USD هو $ +2,817.1826874000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر axlWBTC مقابل USD هو $ +28,845.86171889231 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +258.1
|+0.27%
|30 يوم
|$ -5,216.2409504000
|-5.50%
|60 يوم
|$ +2,817.1826874000
|+2.97%
|90 يوم
|$ +28,845.86171889231
|+43.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر axlWBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
+0.27%
-3.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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