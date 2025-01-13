سعر AXL INU (AXL)
سعر AXL INU (AXL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AXL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AXL INU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.13K
- تغيير سعر AXL INU خلال اليوم هو -27.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AXL INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AXL INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AXL INU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AXL INU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-27.68%
|30 يوم
|$ 0
|-34.61%
|60 يوم
|$ 0
|+8.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AXL INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.23%
-27.68%
-30.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Axl is a Decentralized exchange with smart routing on ETH Chain (ETH) and Binance Smart Chain (BSC) that will supports Liquidity Providing, Yield Farming, Staking, Launching IDO, NFT and Lending & borrow. Starting with the Main token of the Eco System $AXL and Ending with $Axls as a reward token for the system."
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