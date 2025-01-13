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سعر AXL INU (AXL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AXL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AXL INU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.13K - تغيير سعر AXL INU خلال اليوم هو -27.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AXL INU (AXL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AXL INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AXL INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AXL INU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AXL INU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -27.68% 30 يوم $ 0 -34.61% 60 يوم $ 0 +8.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AXL INU (AXL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AXL INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00319891$ 0.00319891 $ 0.00319891 تغير السعر (1 ساعة) +2.23% تغير السعر (1يوم) -27.68% تغير السعر (7 أيام) -30.42%

معلومات سوق AXL INU (AXL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: