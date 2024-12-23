احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AXIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AXIS.

سعر Axis DeFi (AXIS) المباشر لليوم هو USD 0.04971655 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 361.63K . يتم تحديث سعر AXIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Axis DeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 450.52 - تغيير سعر Axis DeFi خلال اليوم هو +3.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.28M

أداء سعر Axis DeFi (AXIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Axis DeFi مقابل USD هو $ +0.00183991 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Axis DeFi مقابل USD هو $ +0.0027819591 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Axis DeFi مقابل USD هو $ +0.0154881868 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Axis DeFi مقابل USD هو $ +0.01110517643198888 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00183991 +3.84% 30 يوم $ +0.0027819591 +5.60% 60 يوم $ +0.0154881868 +31.15% 90 يوم $ +0.01110517643198888 +28.76%

تحليل سعر Axis DeFi (AXIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Axis DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04754881$ 0.04754881 $ 0.04754881 24 ساعة مرتفع $ 0.052824$ 0.052824 $ 0.052824 عالية طوال الوقت $ 4.46$ 4.46 $ 4.46 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) +3.84% تغير السعر (7 أيام) -20.46%

معلومات سوق Axis DeFi (AXIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: