سعر AXiS ALiVE (AXIS)
سعر AXiS ALiVE (AXIS) المباشر لليوم هو USD 11,775.32. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AXIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AXiS ALiVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.85K
- تغيير سعر AXiS ALiVE خلال اليوم هو +3.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AXIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AXIS.
خلال اليوم، كان سعر AXiS ALiVE مقابل USD هو $ +413.1 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AXiS ALiVE مقابل USD هو $ -9,141.2963141360 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AXiS ALiVE مقابل USD هو $ -6,637.4829393000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AXiS ALiVE مقابل USD هو $ -10,583.238011193403 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +413.1
|+3.64%
|30 يوم
|$ -9,141.2963141360
|-77.63%
|60 يوم
|$ -6,637.4829393000
|-56.36%
|90 يوم
|$ -10,583.238011193403
|-47.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AXiS ALiVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.11%
+3.64%
-11.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AXIS إلى AUD
A$19,076.0184
|1 AXIS إلى GBP
￡9,538.0092
|1 AXIS إلى EUR
€11,422.0604
|1 AXIS إلى USD
$11,775.32
|1 AXIS إلى MYR
RM52,871.1868
|1 AXIS إلى TRY
₺416,846.328
|1 AXIS إلى JPY
¥1,856,614.7044
|1 AXIS إلى RUB
₽1,196,725.7716
|1 AXIS إلى INR
₹1,014,679.3244
|1 AXIS إلى IDR
Rp193,038,001.9008
|1 AXIS إلى PHP
₱694,743.88
|1 AXIS إلى EGP
￡E.594,653.66
|1 AXIS إلى BRL
R$72,064.9584
|1 AXIS إلى CAD
C$16,956.4608
|1 AXIS إلى BDT
৳1,442,829.9596
|1 AXIS إلى NGN
₦18,341,591.6916
|1 AXIS إلى UAH
₴500,097.8404
|1 AXIS إلى VES
Bs624,091.96
|1 AXIS إلى PKR
Rs3,293,792.5104
|1 AXIS إلى KZT
₸6,243,510.1704
|1 AXIS إلى THB
฿408,368.0976
|1 AXIS إلى TWD
NT$389,880.8452
|1 AXIS إلى CHF
Fr10,715.5412
|1 AXIS إلى HKD
HK$91,611.9896
|1 AXIS إلى MAD
.د.م118,812.9788