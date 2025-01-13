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سعر AXiS ALiVE (AXIS) المباشر لليوم هو USD 11,775.32 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AXIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AXiS ALiVE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.85K - تغيير سعر AXiS ALiVE خلال اليوم هو +3.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AXiS ALiVE (AXIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AXiS ALiVE مقابل USD هو $ +413.1 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AXiS ALiVE مقابل USD هو $ -9,141.2963141360 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AXiS ALiVE مقابل USD هو $ -6,637.4829393000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AXiS ALiVE مقابل USD هو $ -10,583.238011193403 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +413.1 +3.64% 30 يوم $ -9,141.2963141360 -77.63% 60 يوم $ -6,637.4829393000 -56.36% 90 يوم $ -10,583.238011193403 -47.33%

تحليل سعر AXiS ALiVE (AXIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AXiS ALiVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 11,331.79$ 11,331.79 $ 11,331.79 24 ساعة مرتفع $ 12,032.2$ 12,032.2 $ 12,032.2 عالية طوال الوقت $ 55,332$ 55,332 $ 55,332 تغير السعر (1 ساعة) -1.11% تغير السعر (1يوم) +3.64% تغير السعر (7 أيام) -11.45%

معلومات سوق AXiS ALiVE (AXIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: