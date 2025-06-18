سعر Axira (AXI)
سعر Axira (AXI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 119.82K. يتم تحديث سعر AXI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Axira الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Axira خلال اليوم هو +2.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Axira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Axira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Axira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Axira مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.40%
|30 يوم
|$ 0
|-66.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Axira: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
+2.40%
+20.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Axion is a decentralized crypto analytics and trading toolkit built for the Solana ecosystem. It offers a unified interface for real-time portfolio tracking, token intelligence, cross-chain swaps, and risk analysis. Designed for both novice and advanced users, Axion enables secure, informed trading across multiple wallets and devices. Its native token, $AXI, powers premium features such as reduced fees, advanced alerts, and access to exclusive data. Axion is accessible through a Chrome extension, a dapp, and a forthcoming mobile app.
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