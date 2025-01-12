سعر Axial Token (AXIAL)
سعر Axial Token (AXIAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.88K. يتم تحديث سعر AXIAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Axial Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.98
- تغيير سعر Axial Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.16M
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خلال اليوم، كان سعر Axial Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Axial Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Axial Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Axial Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-37.79%
|60 يوم
|$ 0
|-23.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Axial Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Axial is a decentralized finance protocol built on Avalanche. It is a fully decentralized and self-contained application, and is the centerpiece for liquidity of value-pegged assets in the ecosystem.
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