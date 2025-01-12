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سعر Axelar Bridged USDC (AXLUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AXLUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Axelar Bridged USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.80M - تغيير سعر Axelar Bridged USDC خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Axelar Bridged USDC (AXLUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Axelar Bridged USDC مقابل USD هو $ +0.00118037 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Axelar Bridged USDC مقابل USD هو $ +0.0008496488 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Axelar Bridged USDC مقابل USD هو $ -0.0021129108 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Axelar Bridged USDC مقابل USD هو $ -0.0011208960769221 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00118037 +0.12% 30 يوم $ +0.0008496488 +0.08% 60 يوم $ -0.0021129108 -0.21% 90 يوم $ -0.0011208960769221 -0.11%

تحليل سعر Axelar Bridged USDC (AXLUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Axelar Bridged USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998335$ 0.998335 $ 0.998335 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق Axelar Bridged USDC (AXLUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: