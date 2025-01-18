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سعر Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) المباشر لليوم هو USD 3,402.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AXLFRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Axelar Bridged Frax Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.07K - تغيير سعر Axelar Bridged Frax Ether خلال اليوم هو +1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Axelar Bridged Frax Ether مقابل USD هو $ +64.35 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Axelar Bridged Frax Ether مقابل USD هو $ -408.4987120640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Axelar Bridged Frax Ether مقابل USD هو $ +257.3312172160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Axelar Bridged Frax Ether مقابل USD هو $ +768.1638159261444 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +64.35 +1.93% 30 يوم $ -408.4987120640 -12.00% 60 يوم $ +257.3312172160 +7.56% 90 يوم $ +768.1638159261444 +29.16%

تحليل سعر Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Axelar Bridged Frax Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,268.63$ 3,268.63 $ 3,268.63 24 ساعة مرتفع $ 3,443.64$ 3,443.64 $ 3,443.64 عالية طوال الوقت $ 4,082.62$ 4,082.62 $ 4,082.62 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) +1.93% تغير السعر (7 أيام) +4.96%

معلومات سوق Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: