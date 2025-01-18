سعر Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)
سعر Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) المباشر لليوم هو USD 3,402.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AXLFRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Axelar Bridged Frax Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.07K
- تغيير سعر Axelar Bridged Frax Ether خلال اليوم هو +1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Axelar Bridged Frax Ether مقابل USD هو $ +64.35 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Axelar Bridged Frax Ether مقابل USD هو $ -408.4987120640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Axelar Bridged Frax Ether مقابل USD هو $ +257.3312172160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Axelar Bridged Frax Ether مقابل USD هو $ +768.1638159261444 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +64.35
|+1.93%
|30 يوم
|$ -408.4987120640
|-12.00%
|60 يوم
|$ +257.3312172160
|+7.56%
|90 يوم
|$ +768.1638159261444
|+29.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Axelar Bridged Frax Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
+1.93%
+4.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fraxeth that is Bridged by Axelar
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