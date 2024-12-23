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سعر Axe Cap (AXE) المباشر لليوم هو USD 0.405915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 407.60K . يتم تحديث سعر AXE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Axe Cap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.42 - تغيير سعر Axe Cap خلال اليوم هو -3.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Axe Cap (AXE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Axe Cap مقابل USD هو $ -0.0136955060871582 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Axe Cap مقابل USD هو $ -0.1592854298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Axe Cap مقابل USD هو $ -0.2813482513 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Axe Cap مقابل USD هو $ -3.214710008783551 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0136955060871582 -3.26% 30 يوم $ -0.1592854298 -39.24% 60 يوم $ -0.2813482513 -69.31% 90 يوم $ -3.214710008783551 -88.78%

تحليل سعر Axe Cap (AXE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Axe Cap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.403826$ 0.403826 $ 0.403826 24 ساعة مرتفع $ 0.424538$ 0.424538 $ 0.424538 عالية طوال الوقت $ 15.43$ 15.43 $ 15.43 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -3.26% تغير السعر (7 أيام) -1.03%

معلومات سوق Axe Cap (AXE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: