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سعر Awkward Monkey (AWK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AWK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Awkward Monkey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.57 - تغيير سعر Awkward Monkey خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Awkward Monkey (AWK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Awkward Monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Awkward Monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Awkward Monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Awkward Monkey مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ 0 -21.03% 60 يوم $ 0 -7.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Awkward Monkey (AWK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Awkward Monkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -10.40%

معلومات سوق Awkward Monkey (AWK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: