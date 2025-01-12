سعر Awkward Monkey (AWK)
سعر Awkward Monkey (AWK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AWK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Awkward Monkey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.57
- تغيير سعر Awkward Monkey خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Awkward Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Awkward Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Awkward Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Awkward Monkey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ 0
|-21.03%
|60 يوم
|$ 0
|-7.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Awkward Monkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-0.06%
-10.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Awkward Monkey on Base first deflationary Meme coin on the BASE. Based on the Awkward Monkey we create Based Meme on Base Blockchain
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