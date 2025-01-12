سعر Awkward Look Monkey Club (ALMC)
سعر Awkward Look Monkey Club (ALMC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.77K. يتم تحديث سعر ALMC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Awkward Look Monkey Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.95
- تغيير سعر Awkward Look Monkey Club خلال اليوم هو +0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 970.29M
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خلال اليوم، كان سعر Awkward Look Monkey Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Awkward Look Monkey Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Awkward Look Monkey Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Awkward Look Monkey Club مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.49%
|30 يوم
|$ 0
|-56.42%
|60 يوم
|$ 0
|-66.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Awkward Look Monkey Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+0.49%
-36.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility.
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