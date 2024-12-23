سعر AwesomeX (AWX)
سعر AwesomeX (AWX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 475.49K. يتم تحديث سعر AWX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AwesomeX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.76K
- تغيير سعر AwesomeX خلال اليوم هو +3.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.63T
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خلال اليوم، كان سعر AwesomeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AwesomeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AwesomeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AwesomeX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.47%
|30 يوم
|$ 0
|+4.75%
|60 يوم
|$ 0
|-34.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AwesomeX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.32%
+3.47%
+7.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is AwesomeX? Protocol Overview AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX. There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn. Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX. This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%) Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC. After each 24-hour mint, claim your tokens. This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created. The best minting ratio is week 1 The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1 The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks
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