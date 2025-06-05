سعر Away From Keyboard (AFK)
سعر Away From Keyboard (AFK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.02K. يتم تحديث سعر AFK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Away From Keyboard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Away From Keyboard خلال اليوم هو -8.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 774.96M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AFK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AFK.
خلال اليوم، كان سعر Away From Keyboard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Away From Keyboard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Away From Keyboard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Away From Keyboard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Away From Keyboard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-8.04%
-29.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AFK إلى VND
₫--
|1 AFK إلى AUD
A$--
|1 AFK إلى GBP
￡--
|1 AFK إلى EUR
€--
|1 AFK إلى USD
$--
|1 AFK إلى MYR
RM--
|1 AFK إلى TRY
₺--
|1 AFK إلى JPY
¥--
|1 AFK إلى RUB
₽--
|1 AFK إلى INR
₹--
|1 AFK إلى IDR
Rp--
|1 AFK إلى KRW
₩--
|1 AFK إلى PHP
₱--
|1 AFK إلى EGP
￡E.--
|1 AFK إلى BRL
R$--
|1 AFK إلى CAD
C$--
|1 AFK إلى BDT
৳--
|1 AFK إلى NGN
₦--
|1 AFK إلى UAH
₴--
|1 AFK إلى VES
Bs--
|1 AFK إلى PKR
Rs--
|1 AFK إلى KZT
₸--
|1 AFK إلى THB
฿--
|1 AFK إلى TWD
NT$--
|1 AFK إلى AED
د.إ--
|1 AFK إلى CHF
Fr--
|1 AFK إلى HKD
HK$--
|1 AFK إلى MAD
.د.م--
|1 AFK إلى MXN
$--