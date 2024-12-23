سعر Avocato (ATO)
سعر Avocato (ATO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 310.26K. يتم تحديث سعر ATO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Avocato الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72K
- تغيير سعر Avocato خلال اليوم هو -3.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Avocato مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Avocato مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Avocato مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Avocato مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.59%
|30 يوم
|$ 0
|-73.96%
|60 يوم
|$ 0
|-72.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Avocato: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-3.59%
-28.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are community driven token, we are building meme coin family where everyone can feel safe! The ATO Meme Coin – the meme coin that’s equal parts adorable, ripe, and irresistible! Inspired by two of the internet’s most beloved obsessions – cats and avocados – ATO brings together the best of both worlds in one. Just like an avocado, it’s packed with goodness, and like a cat, it’ll keep you on your toes! ATO is designed to grow with its community, offering more than just memes – it’s a fun, engaging coin that spreads joy, creativity, and a bit of healthy humor.
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