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سعر AVOCADO BG (AVO) المباشر لليوم هو USD 0.00151468 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AVO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AVOCADO BG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 692.60 - تغيير سعر AVOCADO BG خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AVOCADO BG (AVO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AVOCADO BG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AVOCADO BG مقابل USD هو $ -0.0000371629 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AVOCADO BG مقابل USD هو $ -0.0000714109 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AVOCADO BG مقابل USD هو $ -0.0001540953989632385 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.60% 30 يوم $ -0.0000371629 -2.45% 60 يوم $ -0.0000714109 -4.71% 90 يوم $ -0.0001540953989632385 -9.23%

تحليل سعر AVOCADO BG (AVO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AVOCADO BG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00150957$ 0.00150957 $ 0.00150957 24 ساعة مرتفع $ 0.00153023$ 0.00153023 $ 0.00153023 عالية طوال الوقت $ 0.00273808$ 0.00273808 $ 0.00273808 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) -6.76%

معلومات سوق AVOCADO BG (AVO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: