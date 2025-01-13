سعر AVES (AVS)
سعر AVES (AVS) المباشر لليوم هو USD 0.00311634. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AVS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AVES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.88
- تغيير سعر AVES خلال اليوم هو -3.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AVES مقابل USD هو $ -0.000126021849411293 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AVES مقابل USD هو $ -0.0016805377 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AVES مقابل USD هو $ -0.0006014910 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AVES مقابل USD هو $ -0.000574484158075018 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000126021849411293
|-3.88%
|30 يوم
|$ -0.0016805377
|-53.92%
|60 يوم
|$ -0.0006014910
|-19.30%
|90 يوم
|$ -0.000574484158075018
|-15.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AVES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-3.88%
-25.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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