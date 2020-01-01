توكنوميكس Aver AI (AVER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aver AI (AVER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aver AI (AVER) Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations. الموقع الرسمي: https://aver.co/ الوثيقة البيضاء: https://docs.aver.co/ اشتر AVER الآن!

توكنوميكس Aver AI (AVER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aver AI (AVER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.94K $ 11.94K $ 11.94K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.22K $ 12.22K $ 12.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04592821 $ 0.04592821 $ 0.04592821 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00012215 $ 0.00012215 $ 0.00012215 معرفة المزيد عن سعر Aver AI (AVER)

توكنوميكس Aver AI (AVER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aver AI (AVER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AVER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AVER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AVER، استكشف السعر المباشر لتوكن AVER!

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