سعر Aver AI (AVER)
سعر Aver AI (AVER) المباشر لليوم هو USD 0.01574145. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M. يتم تحديث سعر AVER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aver AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 216.01K
- تغيير سعر Aver AI خلال اليوم هو -7.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.52M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AVER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AVER.
خلال اليوم، كان سعر Aver AI مقابل USD هو $ -0.00130850681712486 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aver AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aver AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aver AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00130850681712486
|-7.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aver AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.62%
-7.67%
+19.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AVER إلى AUD
A$0.0253437345
|1 AVER إلى GBP
￡0.012907989
|1 AVER إلى EUR
€0.0152692065
|1 AVER إلى USD
$0.01574145
|1 AVER إلى MYR
RM0.070836525
|1 AVER إلى TRY
₺0.5577195735
|1 AVER إلى JPY
¥2.4599163915
|1 AVER إلى RUB
₽1.6133412105
|1 AVER إلى INR
₹1.362894741
|1 AVER إلى IDR
Rp258.056516088
|1 AVER إلى PHP
₱0.9216618975
|1 AVER إلى EGP
￡E.0.79336908
|1 AVER إلى BRL
R$0.096022845
|1 AVER إلى CAD
C$0.022667688
|1 AVER إلى BDT
৳1.912586175
|1 AVER إلى NGN
₦24.5193547635
|1 AVER إلى UAH
₴0.6628724595
|1 AVER إلى VES
Bs0.8500383
|1 AVER إلى PKR
Rs4.388401431
|1 AVER إلى KZT
₸8.355246831
|1 AVER إلى THB
฿0.5413484655
|1 AVER إلى TWD
NT$0.5177362905
|1 AVER إلى CHF
Fr0.0143247195
|1 AVER إلى HKD
HK$0.122468481
|1 AVER إلى MAD
.د.م0.158044158