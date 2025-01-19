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سعر Aver AI (AVER) المباشر لليوم هو USD 0.01574145 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M . يتم تحديث سعر AVER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aver AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 216.01K - تغيير سعر Aver AI خلال اليوم هو -7.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 86.52M

أداء سعر Aver AI (AVER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aver AI مقابل USD هو $ -0.00130850681712486 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aver AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aver AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aver AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00130850681712486 -7.67% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aver AI (AVER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aver AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01199968$ 0.01199968 $ 0.01199968 24 ساعة مرتفع $ 0.02329684$ 0.02329684 $ 0.02329684 عالية طوال الوقت $ 0.03802575$ 0.03802575 $ 0.03802575 تغير السعر (1 ساعة) -4.62% تغير السعر (1يوم) -7.67% تغير السعر (7 أيام) +19.85%

معلومات سوق Aver AI (AVER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: