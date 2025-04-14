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سعر Aventis AI (AAI) المباشر لليوم هو USD 0.378652 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aventis AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Aventis AI خلال اليوم هو +2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aventis AI (AAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aventis AI مقابل USD هو $ +0.00801771 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aventis AI مقابل USD هو $ +0.6537654349 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aventis AI مقابل USD هو $ +2.6606788172 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aventis AI مقابل USD هو $ +0.33721802009128508 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00801771 +2.16% 30 يوم $ +0.6537654349 +172.66% 60 يوم $ +2.6606788172 +702.67% 90 يوم $ +0.33721802009128508 +813.87%

تحليل سعر Aventis AI (AAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aventis AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.369442$ 0.369442 $ 0.369442 24 ساعة مرتفع $ 0.499038$ 0.499038 $ 0.499038 عالية طوال الوقت $ 0.499038$ 0.499038 $ 0.499038 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +2.16% تغير السعر (7 أيام) +133.67%

معلومات سوق Aventis AI (AAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: