سعر Aventa (AVENT)
سعر Aventa (AVENT) المباشر لليوم هو USD 0.0049794. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.02M. يتم تحديث سعر AVENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aventa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.64K
- تغيير سعر Aventa خلال اليوم هو +21.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Aventa مقابل USD هو $ +0.00088667 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aventa مقابل USD هو $ +0.0489798163 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aventa مقابل USD هو $ +0.0736916304 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aventa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00088667
|+21.66%
|30 يوم
|$ +0.0489798163
|+983.65%
|60 يوم
|$ +0.0736916304
|+1,479.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aventa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.99%
+21.66%
+5.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration
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