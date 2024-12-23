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سعر Aventa (AVENT) المباشر لليوم هو USD 0.0049794 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.02M . يتم تحديث سعر AVENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aventa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.64K - تغيير سعر Aventa خلال اليوم هو +21.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Aventa (AVENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aventa مقابل USD هو $ +0.00088667 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aventa مقابل USD هو $ +0.0489798163 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aventa مقابل USD هو $ +0.0736916304 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aventa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00088667 +21.66% 30 يوم $ +0.0489798163 +983.65% 60 يوم $ +0.0736916304 +1,479.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aventa (AVENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aventa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00398894$ 0.00398894 $ 0.00398894 24 ساعة مرتفع $ 0.005676$ 0.005676 $ 0.005676 عالية طوال الوقت $ 0.00818993$ 0.00818993 $ 0.00818993 تغير السعر (1 ساعة) +3.99% تغير السعر (1يوم) +21.66% تغير السعر (7 أيام) +5.24%

معلومات سوق Aventa (AVENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: