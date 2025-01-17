سعر AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)
سعر AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) المباشر لليوم هو USD 0.0001275. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.80K. يتم تحديث سعر AVAXMINERAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AvaxMinerAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.45K
- تغيير سعر AvaxMinerAI خلال اليوم هو -31.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AvaxMinerAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AvaxMinerAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AvaxMinerAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AvaxMinerAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-31.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AvaxMinerAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.91%
-31.97%
-44.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AvaxMinerAI is an AI Agent automated by Eternal AI which is the 1st AI agent deployed with its own personality, capabilities & token on Avalanche. Trading is live on the main DEX of the Avalanche ecosystem LFJ also known as trader joe. AvaxMinerAI started as a fairlaunch token on Bellum Exchange. AvaxMinerAI tokens can be bought using Avax. Listed on Moontok contract renounced liquidity locked & Dexscreener updated.
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