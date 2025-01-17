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سعر AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) المباشر لليوم هو USD 0.0001275 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.80K . يتم تحديث سعر AVAXMINERAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AvaxMinerAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.45K - تغيير سعر AvaxMinerAI خلال اليوم هو -31.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AvaxMinerAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AvaxMinerAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AvaxMinerAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AvaxMinerAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -31.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AvaxMinerAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00012228$ 0.00012228 $ 0.00012228 24 ساعة مرتفع $ 0.00019325$ 0.00019325 $ 0.00019325 عالية طوال الوقت $ 0.00075698$ 0.00075698 $ 0.00075698 تغير السعر (1 ساعة) +3.91% تغير السعر (1يوم) -31.97% تغير السعر (7 أيام) -44.54%

معلومات سوق AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: