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سعر AVAX Meme Index (AMI) المباشر لليوم هو USD 85.08 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.27K . يتم تحديث سعر AMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AVAX Meme Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.31K - تغيير سعر AVAX Meme Index خلال اليوم هو -10.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 956.00

أداء سعر AVAX Meme Index (AMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AVAX Meme Index مقابل USD هو $ -9.84981613486787 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AVAX Meme Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AVAX Meme Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AVAX Meme Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -9.84981613486787 -10.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AVAX Meme Index (AMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AVAX Meme Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 82.58$ 82.58 $ 82.58 24 ساعة مرتفع $ 94.93$ 94.93 $ 94.93 عالية طوال الوقت $ 136.45$ 136.45 $ 136.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -10.37% تغير السعر (7 أيام) -30.18%

معلومات سوق AVAX Meme Index (AMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: