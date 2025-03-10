سعر AVAX Meme Index (AMI)
سعر AVAX Meme Index (AMI) المباشر لليوم هو USD 85.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.27K. يتم تحديث سعر AMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AVAX Meme Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.31K
- تغيير سعر AVAX Meme Index خلال اليوم هو -10.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 956.00
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خلال اليوم، كان سعر AVAX Meme Index مقابل USD هو $ -9.84981613486787 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AVAX Meme Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AVAX Meme Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AVAX Meme Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -9.84981613486787
|-10.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AVAX Meme Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-10.37%
-30.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Increase Exposure Our primary goal is to bring more visibility to meme coins through strategic initiatives. feature image Technical Assistance We provide technical support to meme coin projects, helping them with various development needs. feature image Liquidity Pools and Arbitrage Multiple LPs generate arbitrage opportunities, increasing volume and liquidity for these meme coins. feature image Diversification & Risk Management With over 50 meme coin liquidity pools, most co-funded by the meme coin founders, AMI is creating a vibrant ecosystem for meme coin enthusiasts.
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