توكنوميكس AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle. الموقع الرسمي: https://nochill.lol اشتر NOCHILL الآن!

توكنوميكس AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M إجمالي العرض: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B العرض المتداول: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03121838 $ 0.03121838 $ 0.03121838 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006507 $ 0.00006507 $ 0.00006507 السعر الحالي: $ 0.00264029 $ 0.00264029 $ 0.00264029 معرفة المزيد عن سعر AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

توكنوميكس AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NOCHILL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NOCHILL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NOCHILL، استكشف السعر المباشر لتوكن NOCHILL!

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