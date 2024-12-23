احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NOCHILL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NOCHILL.

سعر AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) المباشر لليوم هو USD 0.00245221 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.78M . يتم تحديث سعر NOCHILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AVAX HAS NO CHILL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.06K - تغيير سعر AVAX HAS NO CHILL خلال اليوم هو -4.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.55B

أداء سعر AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AVAX HAS NO CHILL مقابل USD هو $ -0.000127214811290622 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AVAX HAS NO CHILL مقابل USD هو $ -0.0006048302 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AVAX HAS NO CHILL مقابل USD هو $ -0.0005188932 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AVAX HAS NO CHILL مقابل USD هو $ -0.002165064141105975 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000127214811290622 -4.93% 30 يوم $ -0.0006048302 -24.66% 60 يوم $ -0.0005188932 -21.16% 90 يوم $ -0.002165064141105975 -46.89%

تحليل سعر AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AVAX HAS NO CHILL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00243849$ 0.00243849 $ 0.00243849 24 ساعة مرتفع $ 0.00259942$ 0.00259942 $ 0.00259942 عالية طوال الوقت $ 0.03121838$ 0.03121838 $ 0.03121838 تغير السعر (1 ساعة) -2.67% تغير السعر (1يوم) -4.93% تغير السعر (7 أيام) -30.14%

معلومات سوق AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: