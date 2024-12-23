سعر AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)
سعر AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) المباشر لليوم هو USD 0.00245221. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.78M. يتم تحديث سعر NOCHILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AVAX HAS NO CHILL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.06K
- تغيير سعر AVAX HAS NO CHILL خلال اليوم هو -4.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.55B
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خلال اليوم، كان سعر AVAX HAS NO CHILL مقابل USD هو $ -0.000127214811290622 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AVAX HAS NO CHILL مقابل USD هو $ -0.0006048302 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AVAX HAS NO CHILL مقابل USD هو $ -0.0005188932 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AVAX HAS NO CHILL مقابل USD هو $ -0.002165064141105975 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000127214811290622
|-4.93%
|30 يوم
|$ -0.0006048302
|-24.66%
|60 يوم
|$ -0.0005188932
|-21.16%
|90 يوم
|$ -0.002165064141105975
|-46.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AVAX HAS NO CHILL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.67%
-4.93%
-30.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.
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