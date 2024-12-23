سعر Avatly (AVATLY)
سعر Avatly (AVATLY) المباشر لليوم هو USD 0.00225603. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 146.50K. يتم تحديث سعر AVATLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Avatly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 464.74
- تغيير سعر Avatly خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 64.93M
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خلال اليوم، كان سعر Avatly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Avatly مقابل USD هو $ -0.0002499153 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Avatly مقابل USD هو $ -0.0005039425 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Avatly مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002499153
|-11.07%
|60 يوم
|$ -0.0005039425
|-22.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Avatly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
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-20.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way.
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