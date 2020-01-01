توكنوميكس Avarik Saga (AVRK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Avarik Saga (AVRK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Avarik Saga (AVRK) At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. الموقع الرسمي: https://avariksaga.com/ الوثيقة البيضاء: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga اشتر AVRK الآن!

توكنوميكس Avarik Saga (AVRK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Avarik Saga (AVRK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 348.36K $ 348.36K $ 348.36K إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 188.69M $ 188.69M $ 188.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 923.09K $ 923.09K $ 923.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.173248 $ 0.173248 $ 0.173248 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00184261 $ 0.00184261 $ 0.00184261 السعر الحالي: $ 0.00184617 $ 0.00184617 $ 0.00184617 معرفة المزيد عن سعر Avarik Saga (AVRK)

توكنوميكس Avarik Saga (AVRK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Avarik Saga (AVRK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AVRK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AVRK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AVRK، استكشف السعر المباشر لتوكن AVRK!

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