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سعر Avarik Saga (AVRK) المباشر لليوم هو USD 0.02314988 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.96M . يتم تحديث سعر AVRK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Avarik Saga الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.10K - تغيير سعر Avarik Saga خلال اليوم هو +9.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.19M

أداء سعر Avarik Saga (AVRK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Avarik Saga مقابل USD هو $ +0.00196039 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Avarik Saga مقابل USD هو $ +0.0251572431 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Avarik Saga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Avarik Saga مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00196039 +9.25% 30 يوم $ +0.0251572431 +108.67% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Avarik Saga (AVRK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Avarik Saga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02103575$ 0.02103575 $ 0.02103575 24 ساعة مرتفع $ 0.02520336$ 0.02520336 $ 0.02520336 عالية طوال الوقت $ 0.03002376$ 0.03002376 $ 0.03002376 تغير السعر (1 ساعة) -6.33% تغير السعر (1يوم) +9.25% تغير السعر (7 أيام) +14.47%

معلومات سوق Avarik Saga (AVRK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: