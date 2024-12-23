سعر Avarik Saga (AVRK)
سعر Avarik Saga (AVRK) المباشر لليوم هو USD 0.02314988. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.96M. يتم تحديث سعر AVRK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Avarik Saga الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.10K
- تغيير سعر Avarik Saga خلال اليوم هو +9.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.19M
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خلال اليوم، كان سعر Avarik Saga مقابل USD هو $ +0.00196039 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Avarik Saga مقابل USD هو $ +0.0251572431 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Avarik Saga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Avarik Saga مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00196039
|+9.25%
|30 يوم
|$ +0.0251572431
|+108.67%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Avarik Saga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.33%
+9.25%
+14.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.
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