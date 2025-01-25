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سعر Avant Staked USD (SAVUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99619 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر SAVUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Avant Staked USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.50 - تغيير سعر Avant Staked USD خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.18M

أداء سعر Avant Staked USD (SAVUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Avant Staked USD مقابل USD هو $ -0.0003904641164653 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Avant Staked USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Avant Staked USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Avant Staked USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003904641164653 -0.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Avant Staked USD (SAVUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Avant Staked USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995327$ 0.995327 $ 0.995327 24 ساعة مرتفع $ 0.997267$ 0.997267 $ 0.997267 عالية طوال الوقت $ 0.997267$ 0.997267 $ 0.997267 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Avant Staked USD (SAVUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: