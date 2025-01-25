سعر Avant Staked USD (SAVUSD)
سعر Avant Staked USD (SAVUSD) المباشر لليوم هو USD 0.99619. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M. يتم تحديث سعر SAVUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Avant Staked USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.50
- تغيير سعر Avant Staked USD خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.18M
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خلال اليوم، كان سعر Avant Staked USD مقابل USD هو $ -0.0003904641164653 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Avant Staked USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Avant Staked USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Avant Staked USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0003904641164653
|-0.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Avant Staked USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.03%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.
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A$1.5739802
|1 SAVUSD إلى GBP
￡0.796952
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€0.9463805
|1 SAVUSD إلى USD
$0.99619
|1 SAVUSD إلى MYR
RM4.3533503
|1 SAVUSD إلى TRY
₺35.5042116
|1 SAVUSD إلى JPY
¥155.4355257
|1 SAVUSD إلى RUB
₽97.3377249
|1 SAVUSD إلى INR
₹85.8516542
|1 SAVUSD إلى IDR
Rp16,067.5783957
|1 SAVUSD إلى PHP
₱58.0280675
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￡E.50.0585475
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R$5.8874829
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C$1.4245517
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৳121.5252181
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₦1,551.6954297
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₴41.7602848
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Bs55.78664
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Rs277.4090293
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₸516.1559247
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฿33.4321364
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NT$32.6152606
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