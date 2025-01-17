سعر AVACOIN (AVACN)
سعر AVACOIN (AVACN) المباشر لليوم هو USD 0.00001799. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AVACN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AVACOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.98K
- تغيير سعر AVACOIN خلال اليوم هو +1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AVACN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AVACN.
خلال اليوم، كان سعر AVACOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AVACOIN مقابل USD هو $ -0.0000114815 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AVACOIN مقابل USD هو $ -0.0000148132 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AVACOIN مقابل USD هو $ -0.00016135839323518082 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.67%
|30 يوم
|$ -0.0000114815
|-63.82%
|60 يوم
|$ -0.0000148132
|-82.34%
|90 يوم
|$ -0.00016135839323518082
|-89.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AVACOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.10%
+1.67%
-16.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AVACOIN is a Telegram mini-app featuring its own marketplace catering to various mini-app categories.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AVACN إلى AUD
A$0.0000289639
|1 AVACN إلى GBP
￡0.0000145719
|1 AVACN إلى EUR
€0.0000174503
|1 AVACN إلى USD
$0.00001799
|1 AVACN إلى MYR
RM0.000080955
|1 AVACN إلى TRY
₺0.0006391847
|1 AVACN إلى JPY
¥0.002795646
|1 AVACN إلى RUB
₽0.0018641238
|1 AVACN إلى INR
₹0.0015575742
|1 AVACN إلى IDR
Rp0.2949179856
|1 AVACN إلى PHP
₱0.0010536743
|1 AVACN إلى EGP
￡E.0.000906696
|1 AVACN إلى BRL
R$0.0001086596
|1 AVACN إلى CAD
C$0.0000257257
|1 AVACN إلى BDT
৳0.0021872242
|1 AVACN إلى NGN
₦0.027978048
|1 AVACN إلى UAH
₴0.0007588182
|1 AVACN إلى VES
Bs0.00097146
|1 AVACN إلى PKR
Rs0.0050181306
|1 AVACN إلى KZT
₸0.009543695
|1 AVACN إلى THB
฿0.0006197555
|1 AVACN إلى TWD
NT$0.0005920509
|1 AVACN إلى CHF
Fr0.0000163709
|1 AVACN إلى HKD
HK$0.0001399622
|1 AVACN إلى MAD
.د.م0.0001809794