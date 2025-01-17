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سعر AUX Coin (AUX) المباشر لليوم هو USD 0.092985 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AUX Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.82 - تغيير سعر AUX Coin خلال اليوم هو +1.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AUX Coin (AUX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AUX Coin مقابل USD هو $ +0.00127783 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AUX Coin مقابل USD هو $ +0.0021816605 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AUX Coin مقابل USD هو $ +0.0027848170 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AUX Coin مقابل USD هو $ +0.0010433795164537 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00127783 +1.39% 30 يوم $ +0.0021816605 +2.35% 60 يوم $ +0.0027848170 +2.99% 90 يوم $ +0.0010433795164537 +1.13%

تحليل سعر AUX Coin (AUX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AUX Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.091387$ 0.091387 $ 0.091387 24 ساعة مرتفع $ 0.093259$ 0.093259 $ 0.093259 عالية طوال الوقت $ 0.175836$ 0.175836 $ 0.175836 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +1.39% تغير السعر (7 أيام) -0.63%

معلومات سوق AUX Coin (AUX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: