سعر AUX Coin (AUX)
سعر AUX Coin (AUX) المباشر لليوم هو USD 0.092985. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AUX Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.82
- تغيير سعر AUX Coin خلال اليوم هو +1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AUX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AUX.
خلال اليوم، كان سعر AUX Coin مقابل USD هو $ +0.00127783 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AUX Coin مقابل USD هو $ +0.0021816605 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AUX Coin مقابل USD هو $ +0.0027848170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AUX Coin مقابل USD هو $ +0.0010433795164537 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00127783
|+1.39%
|30 يوم
|$ +0.0021816605
|+2.35%
|60 يوم
|$ +0.0027848170
|+2.99%
|90 يوم
|$ +0.0010433795164537
|+1.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AUX Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+1.39%
-0.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AUX Coins are stablecoins backed by one milligram of gold. They are redeemable for physical gold on request, starting with ten troy ounces of gold, and increasing in one-ounce increments. AUX Coins are legally considered pickup slips or warehouse receipts for physical metal and, as such, are considered utility tokens in most jurisdictions.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AUX إلى AUD
A$0.14970585
|1 AUX إلى GBP
￡0.07531785
|1 AUX إلى EUR
€0.09019545
|1 AUX إلى USD
$0.092985
|1 AUX إلى MYR
RM0.4184325
|1 AUX إلى TRY
₺3.30375705
|1 AUX إلى JPY
¥14.449869
|1 AUX إلى RUB
₽9.6351057
|1 AUX إلى INR
₹8.0506413
|1 AUX إلى IDR
Rp1,524.3440184
|1 AUX إلى PHP
₱5.44613145
|1 AUX إلى EGP
￡E.4.686444
|1 AUX إلى BRL
R$0.5616294
|1 AUX إلى CAD
C$0.13296855
|1 AUX إلى BDT
৳11.3051163
|1 AUX إلى NGN
₦144.610272
|1 AUX إلى UAH
₴3.9221073
|1 AUX إلى VES
Bs5.02119
|1 AUX إلى PKR
Rs25.9372359
|1 AUX إلى KZT
₸49.3285425
|1 AUX إلى THB
฿3.20333325
|1 AUX إلى TWD
NT$3.06013635
|1 AUX إلى CHF
Fr0.08461635
|1 AUX إلى HKD
HK$0.7234233
|1 AUX إلى MAD
.د.م0.9354291