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سعر Autumn (AUTUMN) المباشر لليوم هو USD 0.00312877 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUTUMN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Autumn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.39K - تغيير سعر Autumn خلال اليوم هو +8.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Autumn (AUTUMN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Autumn مقابل USD هو $ +0.00025515 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Autumn مقابل USD هو $ -0.0011650688 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Autumn مقابل USD هو $ -0.0006904144 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Autumn مقابل USD هو $ -0.00149257247358632 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00025515 +8.88% 30 يوم $ -0.0011650688 -37.23% 60 يوم $ -0.0006904144 -22.06% 90 يوم $ -0.00149257247358632 -32.29%

تحليل سعر Autumn (AUTUMN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Autumn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00287362$ 0.00287362 $ 0.00287362 24 ساعة مرتفع $ 0.00316861$ 0.00316861 $ 0.00316861 عالية طوال الوقت $ 0.04440127$ 0.04440127 $ 0.04440127 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) +8.88% تغير السعر (7 أيام) -10.85%

معلومات سوق Autumn (AUTUMN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: