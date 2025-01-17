سعر AutoSingle (AUTOS)
سعر AutoSingle (AUTOS) المباشر لليوم هو USD 0.00138195. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUTOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AutoSingle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.47
- تغيير سعر AutoSingle خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AutoSingle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AutoSingle مقابل USD هو $ +0.0000097760 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AutoSingle مقابل USD هو $ -0.0000190170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AutoSingle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000097760
|+0.71%
|60 يوم
|$ -0.0000190170
|-1.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AutoSingle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AutoSingle, a product under Single Finance Lab, provides automated yield farming strategies that are tailor-made for farmers who want to save time on monitoring the market themselves.
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