سعر AutoShark (JAWS)
سعر AutoShark (JAWS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JAWS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AutoShark الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.85
- تغيير سعر AutoShark خلال اليوم هو +0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AutoShark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AutoShark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AutoShark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AutoShark مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.52%
|30 يوم
|$ 0
|-1.06%
|60 يوم
|$ 0
|+26.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AutoShark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.52%
+3.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AutoShark is the number #1 yield optimizer for Automatic Liquidity AMMs on Binance Smart Chain.
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