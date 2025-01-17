سعر AUTOMATIX (ATX)
سعر AUTOMATIX (ATX) المباشر لليوم هو USD 0.00270405. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ATX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AUTOMATIX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.95
- تغيير سعر AUTOMATIX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ATX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ATX.
خلال اليوم، كان سعر AUTOMATIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AUTOMATIX مقابل USD هو $ -0.0003412411 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AUTOMATIX مقابل USD هو $ +0.0004770777 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AUTOMATIX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003412411
|-12.61%
|60 يوم
|$ +0.0004770777
|+17.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AUTOMATIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-16.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Artificial Architectural Intelligence: Streamlining complexity for innovators . Your home for easy AI & ML deployment, customizable & scalable. AUTOMATIX emerges as a revolutionary cloud-based platform designed to dismantle the barriers hindering the widespread adoption of AI/ML tools. AUTOMATIX offers a robust scalable cloud infrastructure to democratize access to AI and ML technologies. Our cloud-based solution eliminates the need for users to invest in expensive hardware like GPUs or manage complex on-premises installations. AUTOMATIX is designed to cater to a wide range of users, from small businesses and startups to large enterprises and individual developers. We offer an intuitive platform that makes it easy for users with varying levels of technical expertise to access and utilize AI/ML tools. We streamline the deployment process, allowing businesses to focus on their projects, not infrastructure. The platform also allows users to scale their computing resources up or down based on their needs. This flexibility ensures that users can handle varying workloads without incurring unnecessary costs. This eliminates the need for significant upfront investments in hardware and infrastructure.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ATX إلى AUD
A$0.0043535205
|1 ATX إلى GBP
￡0.0021902805
|1 ATX إلى EUR
€0.0026229285
|1 ATX إلى USD
$0.00270405
|1 ATX إلى MYR
RM0.012168225
|1 ATX إلى TRY
₺0.0960748965
|1 ATX إلى JPY
¥0.42020937
|1 ATX إلى RUB
₽0.280193661
|1 ATX إلى INR
₹0.234116649
|1 ATX إلى IDR
Rp44.328681432
|1 ATX إلى PHP
₱0.1583762085
|1 ATX إلى EGP
￡E.0.13628412
|1 ATX إلى BRL
R$0.016332462
|1 ATX إلى CAD
C$0.0038667915
|1 ATX إلى BDT
৳0.328758399
|1 ATX إلى NGN
₦4.20533856
|1 ATX إلى UAH
₴0.114056829
|1 ATX إلى VES
Bs0.1460187
|1 ATX إلى PKR
Rs0.754267707
|1 ATX إلى KZT
₸1.434498525
|1 ATX إلى THB
฿0.0931545225
|1 ATX إلى TWD
NT$0.0889902855
|1 ATX إلى CHF
Fr0.0024606855
|1 ATX إلى HKD
HK$0.021037509
|1 ATX إلى MAD
.د.م0.027202743