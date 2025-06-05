سعر Autolayer (LAY3R)
سعر Autolayer (LAY3R) المباشر لليوم هو USD 0.00569132. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.89K. يتم تحديث سعر LAY3R مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Autolayer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Autolayer خلال اليوم هو +17.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.33M
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خلال اليوم، كان سعر Autolayer مقابل USD هو $ +0.00084144 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Autolayer مقابل USD هو $ +0.0003327629 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Autolayer مقابل USD هو $ -0.0010759986 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Autolayer مقابل USD هو $ -0.03101552328688862 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00084144
|+17.35%
|30 يوم
|$ +0.0003327629
|+5.85%
|60 يوم
|$ -0.0010759986
|-18.90%
|90 يوم
|$ -0.03101552328688862
|-84.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Autolayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.59%
+17.35%
-20.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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