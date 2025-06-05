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سعر Autolayer (LAY3R) المباشر لليوم هو USD 0.00569132 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.89K . يتم تحديث سعر LAY3R مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Autolayer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Autolayer خلال اليوم هو +17.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.33M

أداء سعر Autolayer (LAY3R) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Autolayer مقابل USD هو $ +0.00084144 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Autolayer مقابل USD هو $ +0.0003327629 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Autolayer مقابل USD هو $ -0.0010759986 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Autolayer مقابل USD هو $ -0.03101552328688862 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00084144 +17.35% 30 يوم $ +0.0003327629 +5.85% 60 يوم $ -0.0010759986 -18.90% 90 يوم $ -0.03101552328688862 -84.49%

تحليل سعر Autolayer (LAY3R)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Autolayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00460413$ 0.00460413 $ 0.00460413 24 ساعة مرتفع $ 0.00573244$ 0.00573244 $ 0.00573244 عالية طوال الوقت $ 0.502262$ 0.502262 $ 0.502262 تغير السعر (1 ساعة) +5.59% تغير السعر (1يوم) +17.35% تغير السعر (7 أيام) -20.42%

معلومات سوق Autolayer (LAY3R)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: