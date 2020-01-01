توكنوميكس autista cat (AUTISTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول autista cat (AUTISTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات autista cat (AUTISTA) $AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜 الموقع الرسمي: https://www.autistacat.org/ اشتر AUTISTA الآن!

توكنوميكس autista cat (AUTISTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار autista cat (AUTISTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.61K $ 19.61K $ 19.61K إجمالي العرض: $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M العرض المتداول: $ 998.79M $ 998.79M $ 998.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.61K $ 19.61K $ 19.61K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00072694 $ 0.00072694 $ 0.00072694 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001333 $ 0.00001333 $ 0.00001333 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر autista cat (AUTISTA)

توكنوميكس autista cat (AUTISTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس autista cat (AUTISTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AUTISTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AUTISTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AUTISTA، استكشف السعر المباشر لتوكن AUTISTA!

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