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سعر autista cat (AUTISTA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.45K . يتم تحديث سعر AUTISTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق autista cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.01K - تغيير سعر autista cat خلال اليوم هو -33.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.70M

أداء سعر autista cat (AUTISTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر autista cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر autista cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر autista cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر autista cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -33.85% 30 يوم $ 0 +81.02% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر autista cat (AUTISTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر autista cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -33.85% تغير السعر (7 أيام) -41.97%

معلومات سوق autista cat (AUTISTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: