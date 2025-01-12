سعر autista cat (AUTISTA)
سعر autista cat (AUTISTA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.45K. يتم تحديث سعر AUTISTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق autista cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.01K
- تغيير سعر autista cat خلال اليوم هو -33.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.70M
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خلال اليوم، كان سعر autista cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر autista cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر autista cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر autista cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-33.85%
|30 يوم
|$ 0
|+81.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر autista cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-33.85%
-41.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜
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