سعر Autism Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Autism Coin (AUTISM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUTISM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AUTISM.

يحتل Autism Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,043.46، مع عرض متداول قدره 999.72M AUTISM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUTISM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00435551، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AUTISM بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-1.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Autism Coin (AUTISM)

القيمة السوقية $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,721,990.157559 999,721,990.157559 999,721,990.157559

القيمة السوقية الحالية لـ Autism Coin هي $ 16.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AUTISM يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999721990.157559. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.04K.